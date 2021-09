Neymar tem direito a bónus anual de 6,5M€ por... acenar aos adeptos

Depois de no sábado ter revelado a dimensão do valor investido pelo Paris SG para garantir Neymar, o 'El Mundo' deu agora a conhecer a existência de uma cláusula algo insólita no contrato assinado pelas duas partes em 2017. Trata-se de um "bónus ético", que permite ao avançado brasileiro encaixar anualmente 6,5 milhões de euros brutos (541,6 mil euros) apenas por "cortês, amável e estar disponível para os adeptos", o que inclui, entre outras coisas, "saudar e agradecer os adeptos antes e depois de cada jogo". Basicamente, Neymar encaixa essa verba por... acenar aos adeptos. Deduzidos os impostos, Neymar encaixará sempre uma verba superior aos 375 mil euros limpos de forma semanal.





Lembre-se que Neymar trocou o Barcelona pelo Paris SG em 2017 a troco de 222 milhões de euros, tendo na altura assinado um contrato válido por cinco temporadas, que previa um salário bruto anual de 43.334.400 euros por cada uma das cinco épocas. Foi ainda acrescentado uma sexta temporada de opção, pela qual o astro canarinho iria receber um ordenado de 50.556.117 euros, a título de bónus, isto se continuasse a representar o clube francês.