Neymar: «Tenho muito que dizer sobre Nuno Mendes...»

Na hora de definir jogadores que bem conhece, não faltam palavras a Neymar. A questão está em não poder dizê-las todas... Em entrevista à DAZN, o internacional brasileiro foi instado a definir jogadores que bem conhece numa só palavra e não foi fácil."Harry Kane? Inteligente. Benzema? Clássico. Messi? Génio. Cristiano Ronaldo? Génio. Luis Suárez? Génio. Bellingham? Difícil… Qualidade. Pedri? Gosto dele… Clássico. Lembra-me Iniesta. Nuno Mendes? Tenho muito que dizer sobre o Nuno! Força. Musiala? Qualidade. Camavinga? Duro… Qualidade", atirou.Além do ex-Sporting, outro internacional português esteve em destaque na entrevista de Neymar na hora de escolher os melhores cinco defesas que teve de enfrentar: Rúben Dias que surge em 2.º lugar logo atrás de Walker. "É um central muito bom. Rápido e forte. Também tem qualidade e é difícil jogar contra ele. A mesma coisa se passa com Kalidou Koulibaly: é rápido e muito forte".Van Dijk, Varane e Rüdiger - "é um central que dá medo", atirou sobre o central do Real Madrid - completaram o 'ranking' de Neymar.