Neymar vai realizar cruzeiro no final do ano e promete "72 horas de muita ousadia e alegria"

Prepare-se. Vem aí o cruzeiro mais aguardado de todos os tempos.



NEY EM ALTO MAR.

De 26 a 29 de dezembro de 2023.

A assessoria de Neymar Jr. comunicou esta segunda-feira o lançamento de um cruzeiro agendado para o final desde ano, que acontecerá entre os dias 25 e 29 de dezembro e contará com a presença do avançado brasileiro do PSG a bordo. Em comunicado publicado no site oficial do evento, é possível ler-se que serão "72 horas de muita ousadia e alegria", onde será celebrado "tudo aquilo que Neymar mais ama fora das quatro linhas".De acordo com a imprensa brasileira, o navio onde será realizado o cruzeiro possui atrações fixas, como cinema, mini-pista de bowling, casino e ainda um simulador de Fórmula 1, para além de bares, restaurantes e outros espaços para festas temáticas. O evento promete ainda "atrações imperdíveis e shows inesquecíveis", ainda que não tenha sido divulgado o nome de nenhum artista que poderá marcar presença nestes três dias de festa.O embarque e desembarque será feito em Santos, no litoral de São Paulo, onde Neymar Jr. iniciou a carreira de futebolista.