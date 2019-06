Matthijs De Ligt tem sido dos nomes mais falados neste mercado de verão e o seu destino na próxima temporada continua uma incógnita. A novela parece estar longe de acabar e segundo o jornalista Ginaluca Di Marzio, Mino Raiola, agente do jovem, foi visto na capital francesa para negociar com o PSG.Raiola está em França para uma reunião com Leonardo. Para já parece que o campeão francês está em vantagem em relação às outras propostas. O jovem de 19 anos não quer tomar qualquer decisão até ouvir todas as ofertas.Esta visita não caiu bem ao Barcelona, uma vez que tem tentado chegar a acordo com o central, evitando entrar num leilão.O Barcelona já garantiu De Jong e nunca escondeu que De Ligt está na mira. No entanto, o PSG entrou na corrida e fez uma oferta de maior valor.