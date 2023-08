Novela Mbappé tem nova data

A novela Mbappé conheceu uma nova temporada este verão, mas o epílogo deverá ser diferente em comparação com o que aconteceu em 2022, em que também esteve na mira do Real Madrid. Os merengues estão a jogar com o tempo, pois sabem que uma oferta tentadora de última hora pelo avançado será aceite de imediato pelo PSG. Segundo o 'Le Parisien', os blancos vão apresentar no dia 15 a primeira proposta pelo goleador. "Se for satisfatória, será aceite imediatamente", escreve o jornal.

Ao contrário do que aconteceu na última época, o avançado não aceita qualquer proposta de renovação do PSG, apesar de já ter tornado público o desejo de partir para uma última temporada no campeão francês. Acontece que o clube não quer ver Mbappé partir de Paris a custo zero, pelo que está a forçar a saída do jogador de forma a ser compensado financeiramente pela saída do seu maior ativo.

A equipa treinada por Luis Enrique volta hoje a trabalhar em Paris, terminada a digressão pela Ásia. Mbappé vai treinar pelas 10 horas com os dispensáveis, enquanto a restante equipa trabalha às 17 horas. Caso não aceite renovar ou não chegue uma proposta que agrade ao PSG, o craque corre o risco de se sentar na bancada toda a época.



Dembélé regressou a Barcelona



Dembélé viajou na quinta-feira para Paris com a esperança de assinar contrato com o PSG, clube que pagou os 50 milhões de euros da cláusula de rescisão do internacional francês. Uma vez que ainda não há fumo branco em relação à forma de pagamento da cláusula, o extremo de 26 anos viu-se ‘obrigado’ a voltar à Catalunha para treinar sob a orientação de Xavi, já que tem contrato com o Barcelona até junho de 2024. Apesar de ter sido acarinhado por uma dezena de adeptos à chegada ao centro de treinos, Dembélé vai mesmo deixar o Barça. "Ele pediu para sair, não podemos competir com a proposta do PSG", disse Xavi.