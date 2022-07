Novo Paris SG impõe-se com Vitinha a titular

Está aí a primeira amostra do novo PSG e a grande novidade foi mesmo a presença de Vitinha no onze de Christophe Galtier, também em estreia no banco. O português jogou a primeira parte e deixou boas indicações, numa partida em que uma equipa parisiense ainda a ‘meio-gás’ conseguiu impor-se, por 2-0, ao Quevilly Rouen, do 2º escalão gaulês.

Com algumas das principais estrelas de fora, acabou por ser Sergio Ramos (34’) a abrir o marcador de penálti. Na segunda parte foi o jovem de 18 anos, Djeidi Gassama (54’) sentenciar o resultado, curiosamente assistido por Wijnaldum, um dos nomes na lista de dispensáveis do emblema parisiense. No lote que foi a jogo destaque também para a titularidade de Lionel Messi e para as ausências de Mbpappé e Neymar, este último a contas com uma pequena lesão muscular. De fora ficaram também os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira e o ex-Sporting Pablo Sarabia, que tal como Verratti , Hakimi, Kimpembe e Kherer foram poupados por se terem juntado mais tarde aos trabalhos . * V.B.

Galtier corta cinco antes da digressão

Será já com os três portugueses e as principais estrelas à disposição que o PSG parte hoje para a digressão de pré-época pelo Japão. Entre os 25 convocados já não figuram os nomes de Wijnaldum, Ander Herrera, Kurzawa, Rafinha, Draxler e Sergio Rico, todos fora dos planos do técnico Galtier e de conselheiro desportivo Luís Campos. Ao invés, Icardi e Gueye, também apontados à saída, integram a lista. O primeiro encontro em terras nipónicas está marcado para dia 20, frente ao Kawasaki Frontale.