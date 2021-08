Números nas redes sociais do PSG 'dispararam' após rumores sobre transferência de Messi

A possível transferência de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain colocou o clube francês (ainda mais) nas bocas do Mundo. O anúncio do internacional argentino é esperado acontecer nos próximos dias e os fãs do ex-Barcelona não perderam tempo para poder continuar a seguir de perto aquele que muito provavelmente será o novo clube da 'Pulga'.

As redes sociais do clube têm sido pulverizadas por novos seguidores e os números não param de crescer. Desde sexta-feira, um total de 1,2 milhões de utilizadores seguiram as páginas de Facebook, Instagram, Twitter e YouTube do clube da capital francesa.

"Se adicionarmos as páginas do Twitter e YouTube, chegamos a 1,2 milhões de novos seguidores em três dias, sem contar com os recém-chegados esta segunda-feira", disse Christopher Toutin, da plataforma 'Talkwalker', especialista em análise e estudo de redes sociais, em declarações ao jornal francês 'L'Équipe'.

A mesma fonte, adianta ainda que as páginas inglesa, espanhola, portuguesa e árabe do Paris Saint-Germain também viram os seus números de seguidores 'dispararem'. Só a página em espanhol passou a receber cerca de 600 para 8.500 novos seguidores diários.

O efeito Cristiano Ronaldo na Juventus foi... superior

Em julho de 2018, a Juventus anunciava a contratação de Cristiano Ronaldo, uma transferência que na altura rendeu 1,4 milhões de novos seguidores no Instagram oficial do clube e 1,1 milhões na conta do Twitter.