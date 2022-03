Nuno Mendes e o desaire do PSG na Liga dos Campeões: «Não há palavras suficientemente fortes»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Mendes (@nunomendes_5)

Nuno Mendes, titular no lado esquerdo da defesa do PSG na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em que os parisienses caíram diante do Real Madrid (1-3) , assumiu que a equipa está "desapontada" pelo desaire numa fase tão precoce da competição."Não há palavras suficientemente fortes para expressar o quão desapontados estamos por estarmos fora da Liga dos Campeões tão cedo... vamos ter de usar este falhanço para voltarmos mais fortes. Mais uma vez, obrigado aos adeptos pelo apoio incrível. Allez Paris", escreveu o antigo lateral do Sporting nas redes sociais.