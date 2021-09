Nuno Mendes pode estrear-se a titular pelo PSG

Líder invicto da Ligue 1, o PSG recebe no domingo o Lyon de Anthony Lopes e Nuno Mendes está na calha para se estrear como titular nos parisienses, em jogo da 6ª jornada da Ligue 1.





No entanto, Mbappé é a principal dor de cabeça, depois da lesão contraída frente ao Club Brugge, no jogo inaugural da Champions. O extremo francês sofreu um traumatismo no pé esquerdo e dificilmente recuperará, devendo ser rendido por Di María.Já o Lille desloca-se este sábado ao terreno do Lens, no dérbi do Norte, e não vai poder contar com Renato Sanches, a recuperar de uma operação ao joelho direito. "Renato está melhor, tem trabalhado forte, mas não está numa fase em que consiga dar uma data para o seu regresso", anotou o técnico Gourvennec, que quer colocar o campeão francês na rota dos triunfos.No jogo inaugural da 6ª ronda, o Estrasburgo venceu (3-0) o Metz, com um bis de Diallo, médio formado... no Metz.