Nuno Mendes e as 'leis' de Galtier: «É importante haver regras pois sem elas pode instalar-se a desordem»

Nuno Mendes abordou as primeiras semanas de trabalho às ordens de Christophe Galtier no PSG e elogiou a forma de trabalhar do antigo técnico do Nice.

"Tivemos um bom arranque [de pré-época]. O treinador chegou e impôs-se. Estamos no caminho certo e a trabalhar muito para isso. Cada treinador tem a sua forma de liderar a equipa. Ele sabe o que é melhor para a equipa e nós só temos de executar. É importante haver regras, porque sem elas pode instalar-se a desordem", frisou o internacional português, em entrevista aos franceses do 'RMC Sport', mostrando-se confortável com o esquema de 3x4x1x2 que o novo técnico quer implementar nos parisienses.





"Já joguei com esta táctica no Sporting, no ano passado. Estava muito habituado e, quando cheguei, o PSG jogava noutro sistema. Ainda nos estamos a adaptar a este sistema, mas é muito benéfico para mim, porque sou um jogador que gosta de atacar. Tenho a certeza de que vamos fazer uma grande época", referiu.