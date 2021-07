O desejo de Mbappé que o PSG não quer realizar

A 'novela' da transferência de Mbappé para o Real Madrid parece não ter fim. O avançado sonha jogar nos merengues, mas o PSG não pretende vender, e também não planeia perder o jogador a custo zero na próxima temporada, estando a fazer de tudo para renovar o contrato do francês, que quer a inclusão de uma cláusula que o permita sair para Espanha.





Segundo avança o jornal 'Marca', esta opção seria a que mais agradaria a jogador e a presidente do clube, uma vez que Mbappé não quer manchar a sua imagem ao sair do PSG de forma forçada. Por outro lado, o seu sonho é jogar no Real Madrid, sendo que o objetivo do dono dos parisienses passa por renovar-lhe o contrato. O problema surge quando esta 'cláusula liberatória', pretendida pelo atleta, é proibida no campeonato francês.Segundo a mesma fonte, o avançado e o dono do clube vão reunir-se quando Mbappé voltar das férias e esperam chegar a um acordo que agrade a ambas as partes, uma vez que os dois mantêm uma boa relação.