O insólito problema que afeta o Paris SG: centro de treinos é demasiado... ventoso

Localizado a centro de 30 quilómetros do centro de Paris, o novo centro de treinos do Paris SG é um dos mais avançados do mundo e procura dar aos jogadores as melhores condições para renderem nos dias de jogos, mas até mesmo as melhores infraestruturas não são imunes a problemas. No caso do PSG, a situação é um pouco... peculiar.É que, segundo o 'L'Equipe', o espaço onde o centro de treinos está localizado (em concreto o relvado da equipa principal) tem-se revelado bastante ventoso, o que tem dificultado as sessões de treino de Luis Enrique e, até, condiciona a movimentação de pessoas quando estão no exterior. O Paris SG estará a tentar encontrar uma forma de corrigir este insólito problema, mas a verdade é que não será fácil combater um elemento natural como o vento...De resto, há outros problemas que foram notados nestes primeiros dois meses de utilização, como algum material considerado de fraca qualidade ou já avariado. Há outra questão que também tem perturbado os trabalhos da equipa, em concreto a proximidade com a autoestrada A13, que em certos momentos do dia torna o espaço algo mais ruidoso.