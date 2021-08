O luxuoso hotel que recebe Messi no coração de Paris com diária de 20 mil euros

Lionel Messi, a mulher Antonella Roccuzzo e os três filhos estão alojados no luxuoso 'Le Royal Monceau', o hotel em Paris onde Neymar também ficou em 2017, antes de se mudar para uma residência permanente na capital francesa.





Uma estadia no 'Le Royal Monceau' custa no mínimo 830 euros, sendo que o preço da suite que recebe Messi e a família ronda os 20 mil euros por noite, segundo escreve a imprensa espanhola.O hotel está localizado Avenue Hoche, no centro de Paris, muito perto do Arco de Triunfo e dos Campos Elísios. Com vistas magníficas, o 'Le Royal Monceau' abriu em 1928 e foi renovado há 11 anos pelo designer Philippe Starck.Winston Churchill, Walt Disney e Robert De Niro foram alguns hóspedes notáveis que por lá já passaram.