«O miúdo deixou toda a gente no chão. Foi feio»: Mbappé com 16 anos já brilhava contra… seniores

O extremo do PSG, Kylian Mbappé já não é um surpresa no mundo do futebol faz muito tempo. Com 22 anos, o craque francês tem já um belo currículo e é apontado como um dos sucessores ao trono de Ronaldo e Messi. Mas nem sempre foi assim. Quando Mbappé tinha apenas 16 anos e pertencia aos escalões de base do Monaco era ainda desconhecido, mas rapidamente começou a dar nas vistas.





Leonardo Miramar, colega de Mbappé nos sub-19 dos monegascos, lembra-se bem de quando viu o jovem jogador com a bola nos pés e cedo percebeu que o jovem era promissor. "Ele tinha uns 16 anos quando fizemos um treino contra a equipa B do Monaco, que tinha rapazes bem mais velhos, com 20. No exercício de um contra um ele destruiu todos. Foi contra todos os defesas e deixou-os a todos no chão, foi uma coisa feia", contou, entre risos, o antigo colega do francês à ESPN Brasil. "Nós só dizíamos: ‘Caramba, o miúdo acabou com toda a gente no treino’", acrescentou.Apesar da idade e dos adversários serem três anos mais velhos, o agora extremo do PSG, dominou por completo o treino. "Mbappé tinha muita velocidade e uma capacidade de finalizar muito boa. Nos primeiros cinco jogos pelo sub-19 ele já tinha 10 golos. Marcava com muita facilidade", recorda Leonardo.O miúdo de 16 anos destacava-se de tal forma dos restantes que teve direito a uma alcunha à altura do seu talento: "Era comum na base quando um jogador se destacava ter um apelido por causa dos brasileiros, principalmente do Ronaldinho Gaúcho, ou de craque. Mbappé era chamado de ‘Kylianinho’ porque era muito bom de bola. Eles gostam desse diminutivo", rematou.