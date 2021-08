Monaco já esfrega as mãos aos milhões que pode receber por Mbappé

O PSG terá de pagar 35 milhões de euros ao Monaco, caso Kylian Mbappé deixe os parisienes este verão ou mesmo que renove o seu atual vínculo - que termina no final da presente temporada. Isto porque esta é uma das cláusulas estipuladas pelos monegascos, aquando da venda do extremo francês ao emblema da capital francesa em 2017, negócio que começou por ser feito por empréstimo nessa época.





Em 2018, o PSG exerceu a opção de compra pelo internacional gaulês, na ordem dos 180 milhões de euros, valor que pode aumentar para 220 M€ caso o jogador renove ou saia mesmo do clube, de acordo com o 'AS'.Por exemplo, se o Real Madrid oferecer 160 M€ pelo avançado - como é avançado esta terça-feira em Espanha - o PSG vai receber apenas 125 milhões de euros, visto que tem de pagar ao Monaco o montante referido devido à cláusula imposta pelo emblema do Principado.