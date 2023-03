«O PSG pensou que o Messi ia fazer-nos ganhar, mas ele não ganha nada»

Jerôme Rothen, antigo jogador do PSG, arrasou a atuação da equipa no jogo com o Bayern Munique , que ditou o afastamento da formação francesa da Liga dos Campeões. Na mira de Rothen esteve desta vez Lionel Messi, com Rothen a questionar o empenho do argentino."Ele não quer investir neste clube. Vi a declaração em que disse 'estou bem ambientado'. Mas estás ambientado a quê?! Porque marcaste 18 golos ou fizeste 16 assistências ao Angers e ao Clermont? Nos jogos que importam ele desaparece por completo! Parece uma brincadeira, depois dos jogos que o vimos fazer no Mundial e as viagens que fez", atirou o antigo futebolista aos microfones da RMC Sport. "Respeita mais o clube que te mantém de pé e te paga um bom salário, um salário que apenas o PSG te consegue dar.""O clube pensou que o Messi ia fazer-nos ganhar, mas ele não ganha nada. No ano passado, contra o Real Madrid... Toda a gente caiu em cima do Donnarumma, mas ele não fez melhor. Falam do jogo com o Marselha, mas não quero saber. Jogam bem na Ligue 1 mas não na Champions. Toda a gente fala na assistência que fez para o Mbappé, mas ele vai ter um bom olho e um bom pé mesmo aos 50. No entanto, não está capaz de jogar a alto nível com esta mentalidade", prosseguiu. acrescentou.Rothen defende que Messi devia deixar o clube no final desta época. "Quando o critiquei fui arrasado nas redes sociais, até na Atrgentina. Venham agora, expliquem-me que o Messi é bom. Se amanhã me disserem que ele renovou, não vou mais ao Parque dos Príncipes. Ele é um problema para o PSG porque o elevado salário destes jogadores bloqueia as idas ao mercado."