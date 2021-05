O que o PSG colocou em cima da mesa para convencer Neymar a renovar

O PSG anunciou no sábado a renovação do contrato de Neymar até 2025 e o jornal catalão 'Sport' conta agora como é que os franceses convenceram o brasileiro a prolongar o vínculo.





Apesar dos rumores que o colocavam de volta no Barcelona, o jornal explica que Neymar nunca teve a intenção de regressar à Catalunha. O PSG era a única equipa que lhe assegurava um salário de 30 milhões de euros por época e este facto teve um papel decisivo nas negociações com os representantes do jogador.O brasileiro, que disse várias vezes sentir-se feliz em Paris e que não planeava deixar a capital francesa, teve também a garantia de Leonardo, o diretor desportivo, e Al-Khelaïfi, o presidente, de que o clube vai tentar contratar alguns dos melhores jogadores do Mundo.Fala-se em Messi e Sergio Ramos; também já foi avançado o nome de Cristiano Ronaldo. Tudo para conquistar a Champions, troféu que continua a escapar ao clube francês.