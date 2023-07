O salário astronómico que o Al Hilal oferece a Mbappé: são dois milhões de euros... por dia

Mbappé terá à espera um salário anual de 700 milhões de euros se assinar pelo Al-Hilal da Arábia Saudita. Para além disso, a proposta contemplará a possibilidade de o internacional francês rumar ao Real Madrid (ou a outro clube) a custo zero no próximo ano. A notícia foi avançada por James Benge, jornalista da CBS. Fabrizio Romano, por seu turno, adianta que esse salário anual incluirá direitos comerciais e que Mbappé ficará com 100% dos direitos de imagem.Ora, vamos a contas. 700 milhões de euros por ano equivalem a qualquer coisa como 58,3 M€ por mês, 14,6 M€ por semana, 2,1 M€ por dia, 86,8 mil euros por hora, 1446 euros por minuto e 24 euros por segundo. O avançado, de 24 anos, tornar-se-ia no jogador mais bem pago do mundo. A Sky Sports garante que o PSG vai aceitar a proposta de 300 milhões de euros do Al Hilal de Jorge Jesus numa transferência que, a efetivar-se, tornaria Mbappé no futebolista mais caro da história.Mbappé está fora do plantel do PSG, que está a realizar o estágio de pré-temporada no Japão, depois de ter informado o clube que não queria acionar o ano adicional de contrato (até 2025). O clube francês não quer deixar o jogador sair a custo zero e, por isso, está recetivo a propostas.