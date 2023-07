O valor astronómico que o PSG vai receber pelo estágio de 12 dias no Japão

O PSG vai realizar, entre os dias 22 deste mês e 2 de agosto, um estágio de pré-temporada no Japão que vai permitir ao clube encaixar uma verba histórica... e recorde.De acordo com o 'AS', os parisienses vão receber 20 milhões de euros, mais oito do que aquilo que encaixaram na temporada passada. E sendo que Messi rumou ao Inter Miami, Mbappé assume o papel de principal destaque desta presença dos franceses naquele país asiático.Durante esse período, refira-se, o PSG irá realizar três particulares: frente ao Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Luís Castro (25 de julho), diante do Osaka (28 de julho) e com o Inter (a 1 de agosto).