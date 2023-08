Oficial: Dembélé é reforço do PSG por cinco temporadas

O Paris Saint-Germain comunicou este sábado a contratação de Ousmane Dembélé por cinco temporadas. O internacional francês deixa o Barcelona, que informou que o negócio ficou fechado por 50,4 milhões de euros - valor da cláusula de rescisão.Ao longo das últimas cinco temporadas ao serviço dos blaugranas onde conquistou três campeonatos, duas Taças do Rei e duas Supertaças espanholas, o extremo de 26 anos marcou 40 golos e fez 42 assistências em 185 encontros.Aos meios de comunicação do clube francês, Dembélé não escondeu a sua satisfação pelo novo rumo na sua carreira: "Estou muito contente por me juntar ao Paris Saint-Germain e estou ansioso por jogar no meu novo clube. Espero continuar a crescer aqui e deixar todos os adeptos orgulhosos".