Oficial: Marco Verratti deixa PSG e ruma ao Qatar

Está confirmado. O italiano Marco Verratti deixou o Paris SG e mudou-se de armas e bagagens para o Qatar, onde vai atuar no Al-Arabi, um clube que terá pago cerca de 45 milhões de euros ao conjunto francês. Chega assim ao fim uma longa ligação de onze anos entre o italiano e o clube francês, ao qual Verratti tinha chegado ainda como um jovem praticamente desconhecido - na altura proveniente do Pescara."Foi uma enorme orgulho jogar pelo Paris SG durante mais do que uma década, estar ao lado de tantos incríveis jogadores e conquistar 30 títulos. Paris, o clube e os seus adeptos vão ter sempre um lutar especial no meu coração. Serei sempre um Parisian", disse o médio italiano, que mereceu rasgados elogios também os homens-fortes do clube da capital."O Marco estará para sempre ligado ao Paris Saint-Germain, fará sempre parte da nossa grande história. Nunca nos esqueceremos da sua chegada em 2012, com apenas 19 anos. Sempre esteve no clube e deu tudo por ele no campo, alcançando muitos sucessos. Quero agradecer-lhe, a si e à sua família, em nome de todos no Paris SG. Desejamo-lhe o melhor para a sua nova aventura", declarou Nasser Al-Khelaifi, presidente e CEO do clube.