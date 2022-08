Está confirmado: Renato Sanches já é oficialmente jogador do Paris SG. O anúncio foi feito esta quinta-feira tanto pelo clube da capital, como pelo Lille, a equipa na qual o médio português atuava. De acordo com o PSG, Renato Sanches assina contrato por cinco temporadas, até final de 2026/27.Com esta contratação, o plantel do Paris SG passa a ter quatro portugueses, juntando-se Renato Sanches a Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha. O médio, refira-se, é também o quarto reforço da época, depois do já referido Vitinha, Mukiele e Ekitike.