«Os assobios a Messi são um insulto ao futebol e ele devia deixar o PSG»

Petit, antigo campeão do mundo francês, considerou que os assobios dos adeptos do PSG a Lionel Messi em pleno Parque dos Príncipes, quando o nome do argentino foi anunciado antes do jogo com o Lyon, no fim de semana, são imperdoáveis. O antigo futebolista diz mesmo, em declarações à 'RMC Sport', que o craque devia deixar o clube no final da época."Os assobios a Messi são um insulto ao futebol e se pudesse dar-lhe um conselho, dir-lhe-ia que deixasse o clube", atirou Petit."Ouço muitos críticos dizerem que o Messi caminha sobre o relvado. Mas todos os que seguimos Messi desde sempre, incluindo na sua melhor época do Barcelona, sabemos que ele sempre caminhou sobre o relvado. O Messi é o maestro da orquestra, ele dirige e são os outros jogadores à sua volta que têm de fazer o esforço", acrescentou.Petit deu como exemplo o que aconteceu no Mundial: "A Argentina foi campeã ao rodear o Messi de guerreiros, dispostos a morrer e a dar o seu sangue por ele. Faz-me lembrar quando jogava com Zidane, não ia dizer ao Zizou para defender, eu é que tinha de fazer isso, para que ele pudesse dirigir a orquestra."Petit deixou ainda duras críticas ao PSG. "Não é um clube de futebol, é um clube de pré-retirada, mesmo que tenhas 20 anos. Nunca nenhum jogador evoluiu no PSG e isso não é culpa de Messi."