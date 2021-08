Os milhões que Michael Jordan já faturou com a ida de Messi para o PSG

A ida de Messi para o PSG continua a ter impacto em inúmeros cenários, com destaque para o desportivo, mas não só. É que desta vez, foi Michael Jordan que beneficiou diretamente da transferência do argentino para França, que já lhe terá rendido cerca de seis milhões de euros.





É que a empresa do astro norte-americano da NBA, a 'Air Jordan', tem uma parceria com os parisienses onde, para além de ser o principal patrocinador, ainda recebe cinco por cento do valor de cada camisola oficial vendida.Segundo a revista 'Forbes', a fortuna de Jordan teve um impacto negativo significativo durante a pandemia da Covid-19 - perdeu cerca de 24 por cento do seu património, atualmente avaliado em cerca de 1,6 biliões de dólares. chegada de Messi pode ter sido a salvação de Jordan: o jornal 'Marca' avança que o PSG já arrecadou cerca de 120 M€ em camisolas do astro argentino, e uma vez que a sua empresa recebe cinco por cento de cada venda... esta operação já rendeu seis milhões de euros, valor que só tem tendência a aumentar depois da estreia de La Pulga, que pode realizar-se já na próxima sexta-feira, dia 20, frente ao Brest.