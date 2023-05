Pai de Messi nega que já esteja decidida a transferência para a Arábia Saudita

Jorge Messi, pai e agente de Lionel Messi, já veio desmentir que haja um acordo para o craque argentino ir jogar na Arábia Saudita, como avançou a France Press."Não há absolutamente nada com qualquer clube", refere, garantindo que só no final da temporada haverá uma decisão sobre o futuro de Messi."Não há absolutamente nada com nenhum clube para o ano que vem. A decisão não se tomará antes que o Lionel termine a liga com o PSG.Uma vez que esteja finalizada a temporada, será o momento de analisar e ver o que acontece e então será tomada uma decisão.Existem sempre rumores e muitos usam o nome do Lionel para ganhar notoriadade mas a verdade é apenas uma e podemos assegurar que não há nada. Nem verbal, nem acordado, nem assinado. E não haverá qualquer decisão antes do fim da temporada.É uma falta de respeito dos meios da forma como enganam de maneira consciente e deliberada, sem fornecer provas de algumas das afirmações proferidas, querendo transformar numa notícia qualquer rumor mal-intencionado ou estão a mando de alguém a favor dos seus interesses.. Teriam de explicar por que não confrontam as informações... Não querem que a verdade arruine as 'notícias'"