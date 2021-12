Pai de Messi responde aos críticos a propósito da Bola de Ouro: «Blá, blá, blá, continuem»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jorge Messi (@jorge.sole)

A atribuição da Bola de Ouro a Lionel Messi gerou um rol de críticas, com muitos a defenderem que Robert Lewandowski, avançado do Bayern Munique que acabou por ficar em segundo, teria sido o vencedor mais justo. Mas o pai e empresário do jogador respondeu-lhes no Instagram: "Blá, blá, blá, continuem", escreveu, partilhando uma foto de Messi com o troféu.O argentino, que no verão deixou o Barcelona e rumou ao PSG, conquistou a sua 7.ª Bola de Ouro, uma decisão da revista 'France Football' que tem estado envolta em polémica.Messi venceu com 613 pontos, impondo-se a Lewandowski, que somou 580. Jorginho fechou o pódio, com 460 pontos.