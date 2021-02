Pai de Neymar responde ao técnico do Caen: «Ele chora porque existem treinadores como você»

O treinador do Caen - equipa que foi eliminada pelo PSG na Taça de França - minimizou a lesão de Neymar e deu mesmo a entender que o brasileiro era um chorão, um exagerado, e o pai do jogador já lhe respondeu.





"O meu filho tem de chorar, mas não pelo que imagina, meu senhor. Ele tem de chorar porque existem treinadores como você, árbitros deste nível, ligas negligentes e silenciosas, jornalistas cuja maioria são parciais e cobardes neste desporto", escreveu no Instagram."Sim, ele tem de chorar... Mas o nosso choro e o dele, do meu filho, do atleta, da magia do futebol durará mais uma noite e depois disso ele levantar-se-á novamente, como sempre, para vencê-los", acrescentou.Recorde-se que Pascal Dupraz disse depois do jogo "não vou chorar, deixo isso para o Neymar".O internacional canarinho sofreu uma rotura muscular e vai estar ausente dos relvados durante um mês.