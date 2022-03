«Para o bem de todos, Messi devia sair do PSG em junho»

"L'histoire d'amour ne s'est jamais faite avec le PSG. Pour le bien de tout le monde, il faudrait que ça s'arrête en juin."@RothenJerome estime qu'un départ du PSG de Lionel Messi serait bénéfique pour les deux parties puisque le mariage tant attendu n'a pas eu lieu. pic.twitter.com/mOwcI97Po4 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 23, 2022

As histórias de amor, já se sabe, nem sempre acabam da melhor maneira e aquela que Messi e o PSG 'vivem' tem fim à vista. Quem o defende é Jérôme Rothen, ex-jogador dos parisienses."Para o bem de toda a gente, esta história deve terminar em junho. Ele não é o único jogador assim que passou pelo PSG. Vimos jogadores sul-americanos a fazerem má cara de vez em quando, serem fisicamente frágeis e não jogarem em plena paragem de seleções", afirmou à RMC Sport.E prosseguiu: "É uma pena que a relação que ele tem hoje com o PSG seja assim. Se estes 10 dias [com a seleção argentina] lhe vão dar algum conforto para que as coisas melhorem com o PSG? Não estou convencido quanto a isso".