Paris Saint-Germain contrata marroquino Achraf Hakimi ao Inter de Milão

O futebolista marroquino Achraf Hakimi, lateral que alinhava no Inter de Milão, assinou contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) por cinco temporadas, até 2026, anunciou esta terça-feira o clube parisiense.

"O lateral-direito marroquino, de 22 anos, que também possui nacionalidade espanhola, assinou um contrato de cinco anos e fica vinculado ao clube até 30 de junho de 2026", pode ler-se no comunicado divulgado esta terça-feira pelo PSG.

O clube da capital francesa não revelou o montante que pagou pelo internacional marroquino, mas a imprensa estima que a transferência tenha rondado os 60 milhões de euros.

O promissor lateral direito, de 22 anos, sagrou-se campeão italiano em maio pelo Inter, antes de ingressar no PSG, que ataca o mercado em força a avaliar pelos alvos a que apontam de seguida, segundo a imprensa francesa, e que são o central Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, e o guarda-redes titular do AC Milan e seleção italiana, Gianluigi Donnarumma, que defronta esta terça-feira a Espanha nas meias-finais do Euro'2020.





