Paris SG acredita ter "proposta financeira insuperável" por Messi, dizem brasileiros

O Paris Saint-Germain prepara-se para apresentar uma "proposta insuperável" para convencer Lionel Messi a mudar-se para o emblema francês, avança esta terça-feira o 'TNT Sports Brasil'.

De acordo com a mesma fonte, o clube presidido por Nasser Al-Khelaïfi tem em mãos uma proposta de dois anos de contrato, com mais um de opção, para o astro argentino, aliado a uma "proposta financeira insuperável", como adiantou hoje o jornalista Marcelo Bechler.

Em Espanha, a continuidade de Lionel Messi no Barcelona é uma dúvida constante, muito pela instabilidade financeira que o clube catalão atravessa atualmente.



Recorde-se que o internacional argentino termina contrato com os blaugrana no final da presente temporada, ficando livre para assinar com qualquer clube.