Paris SG aponta a Pogba para reforçar o plantel

O PSG tem estado muito ativo neste mercado de transferências e promete outras movimentações. Depois de já ter garantido Gigi Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos (todos a custo zero), além de Hakimi (proveniente do Inter por 60M€), a formação parisiense vira agora atenções para o reforço do meio-campo e tem Paul Pogba na mira.

De acordo com o diário ‘AS’, o médio, de 28 anos, é o alvo prioritário da direção do PSG, mas o Manchester United não deverá facilitar uma possível negociação pelo internacional francês. Pogba tem contrato com a equipa orientada por Solskjaer até 30 de junho de 2022 e, ao que tudo indica, não deverá renovar, situação que pode facilitar uma saída para a capital francesa. Ainda assim, Pogba não é o único nome que interessa à formação de Pochettino neste defeso. Outro jogador referenciado acaba por ser Theo Hernández. O internacional francês, de 23 anos, renovou recentemente com o Milan até junho de 2025, mas a imprensa francesa garante que não descarta a mudança para o PSG.

Além disso, o clube parisiense também pensa em Joaquín Correa. A equipa francesa tenta a todo o custo garantir o extremo da Lazio e prepara uma oferta que contempla a troca do argentino por Pablo Sarabia.