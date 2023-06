Paris SG confirma saída de Leo Messi

Era o segredo mais mal guardado... e este sábado está confirmado. Leo Messi vai deixar o Paris SG no final da presente temporada, anunciou o clube francês nas redes sociais, numa longa nota na qual agradece tudo aquilo que o jogador de 35 anos fez pelo clube nas duas temporadas nas quais esteve ligado contratualmente."Obrigado ao clube, à cidade de Paris e às suas gentes por estes dois anos. Desejo-vos o melhor para o futuro", disse o argentino, que deixa o clube com dois títulos de campeão nacional e ainda uma Supertaça. Em termos de golos, marcou 32 em 74 partidas.Por parte do Paris SG, Nasser Al Khelaifi deixou também uma mensagem de agradecimento. "Quero agradecer ao Leo Messi pelas duas temporadas que passou em Paris. Foi um prazer ver um sete vezes vencedor da Bola de Ouro de vermelho e azul no Parque dos Príncipes, a ganhar duas Ligue 1 consecutivas e a inspirar os jovens. O seu contributo não pode ser subestimado e desejamos o melhor para o futuro ao Leo e à sua família", disse.O passo que se segue na carreira de La Pulga ainda é uma incógnita, mas os rumores apontam para dois possíveis destinos: Árabia Saudita ou Major League Soccer. Veremos qual a decisão...