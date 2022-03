Paris SG dá tudo para manter Mbappé: espanhóis falam em bónus de 100 milhões!

Kylian Mbappé está a menos de quatro meses de ser oficialmente um jogador livre e neste momento tem nas suas mãos a possibilidade de decidir o futuro para a próxima temporada. Ainda assim, pese embora o atrasar das negociações, o Paris SG não desiste de tentar convencer o avançado a ficar e segundo o 'AS' estará a preparar uma proposta milionária para tal. A luz verde já terá chegado desde o Qatar e os valores envolvidos são verdadeiramente de loucos.De acordo com a referida publicação, à mesa de negociações chegará uma oferta que contempla um chorudo prémio de assinatura de 200 milhões de euros brutos (100 milhões líquidos), pago como forma de agradecimento pela fidelidade do avançado ao clube, isto quando poderia rumar a custo zero ao Real Madrid. Quanto ao contrato, deverá ser duas ou três temporadas, com um salário anual limpo entre 50 e 53 milhões de euros.Adicionalmente, o PSG estará disposto a colocar uma cláusula que permite ao avançado sair em 2024, dando ainda a liberdade para que este dispute os Jogos Olímpicos de Paris'2024 se assim entender. Tudo para que não rume ao Real Madrid a custo zero no final da presente temporada. As próximas semanas irão ser decisivas...