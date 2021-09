Paris SG diz ter ganho cerca de 500 milhões de euros com contratação de Neymar

O Paris Saint-Germain espantou o mundo do futebol quando em 2017 contratou Neymar Jr. ao Barcelona pela 'módica' quantia de 222 milhões de euros, valor que até à data é o mais elevado da história do futebol na transferência de um jogador.

Num relatório ao qual o jornal espanhol 'Marca' teve acesso, os parisienses afirmam que a chegada do internacional brasileiro à equipa resultou, só na primeira temporada, um crescimento financeiro de 489,2 milhões de euros. Em causa, estão acordos comerciais, como por exemplo com a Nike através da Air Jordan, receitas de vendas das camisolas, engajamento nas redes sociais, entre outros.

"Fizemos mais dinheiro com Neymar do que aquele que investimos", afirmou o CEO dos parisienses, Nasser Al-Khelaifi, no dia da apresentação do craque canarinho, que nas primeiras horas após o anúncio oficial já tinha proporcionado ao clube um lucro de meio milhão de euros com vendas de camisolas na loja oficial.