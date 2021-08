Paris SG estica a corda e pede 220 milhões de euros por Mbappé

220 milhões de euros. É esta a verba que, segundo o 'Le Parisien', estará a ser exigida pelo Paris SG para libertar Kylian Mbappé. Um valor bem acima dos 160 milhões que haviam sido propostos pelo Real Madrid na sua primeira abordagem oficial, imediatamente rejeitada, e que se explica por duas razões.





Primeiro por entenderem que o avançado de 22 anos vale mais do que essa oferta inicial, mas também porque do valor que receberão terão sempre de pagar 35 milhões de euros ao Monaco, por conta de uma cláusula que foi colocada aquando da transferência em 2017. É que, se aceitassem os 160M€, os parisienses na prática apenas teriam direito a 125 milhões. Esticando a corda aos 220, o Paris SG acabaria por ganhar 185M€, uma verba bem mais interessante e que acabaria por permitir não ter prejuízo com o avançado, que há quatro anos foi contratado por cerca de 180M€.Aliás, essa foi até uma das justificações dadas por Leonardo quando falou esta quarta-feira da proposta merengue. "Consideramos que a proposta não é suficiente. Não vou confirmar valores, mas anda em torno dos 160 milhões de euros. É menos do que aquilo que pagámos por ele, mas a situação vai para lá disso. É a forma como foram feitas as coisas, sem respeito. Fizemos tudo para o que Mbappé ficasse connosco e numa semana não vamos mudar o plano. O Kylian é o centro do projeto, mas não está acima dele. Se sai ou não, será sempre segundo as nossas condições. Se quer sair, sai, mas sempre com as nossas exigências, como qualquer outro jogador", frisou o diretor desportivo do emblema gaulês.