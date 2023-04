Paris SG já trabalha na sucessão a Galtier: Mourinho é um dos treinadores na lista

Com o título praticamente garantido, o Paris SG já trabalha em 2023/24 e um dos processos a solucionar o quanto antes é o do treinador. Christophe Galtier até tem contrato até 2024, mas a ideia dos parisienses passa por avançar para (mais um) despedimento, abrindo espaço para uma nova busca no mercado em busca de um timoneiro para a armada de estrelas que teima em não conquistar a tão desejada Champions.Segundo a RMC Sport, essa busca já começou e um dos nomes considerados é José Mourinho. O português, segundo o artigo, tem o perfil de treinador experiente que o PSG procura, mas há muitos outros a ser considerados. O mais unânime é Zinédine Zidane, mas é também o mais complicado. Além do francês, Julian Nagelsmann, recentemente despedido do Bayern Munique, também agrada, mas aí falta o tal factor que diferencia Mourinho: a experiência.Nesse particular, refira-se, a RMC Sport elenca outros dois técnicos considerados em especial por esse fator: Antonio Conte e Luis Enrique.