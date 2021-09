Paris SG já vende camisolas de Nuno Mendes: algumas já estão quase a esgotar

Nuno Mendes foi oficializado como novo reforço do Paris Saint-Germain no último dia do mercado de transferências. O jovem lateral-esquerdo português custou aos cofres dos parisienses um total de 7 milhões de euros, com os franceses a ficarem com uma cláusula de compra fixada em 40M€ e cederem o passe do espanhol Pablo Sarabia ao Sporting.





As camisolas do jovem internacional português já foram colocadas no site oficial dos parisienses e pode dizer-se que têm tido... bastante adesão. Algumas delas (principalmente as de homem adulto) já estão quase a esgotar. Os preços variam entre os 77.99€ (equipamento de criança) e os 137.99€ (camisola oficial de jogo).