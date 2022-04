Paris SG 'liberta' Neymar por 90 milhões de euros

Contratado em 2017 por 222 milhões de euros, o ciclo de Neymar no PSG parece mesmo estar a chegar ao fim. Apesar de ter contrato até 2025, o brasileiro é um nomes apontados à saída, num defeso que promete uma profunda remodelação no plantel. Com um rendimento aquém do esperado (soma 25 jogos e 11 golos esta época) e um comportamento fora de campo muito questionado, o craque canarinho, de 30 anos, é um jogador caro mas o PSG estará disposto a deixá-lo sair por cerca de 90 M€. Um valor bem próximo dos 80 M€ que o Newcastle estaria pronto a oferecer segundo revelou a imprensa inglesa em março.

Quem não deve sair é Messi, que já deu indicações de querer cumprir o ano de contrato que lhe resta. E o PSG tenta ainda a renovação de Mbappé, apesar de o futuro do craque parecer longe de Paris. A mudança de técnico é igualmente inevitável – Zidane e Conte são nomes apontados à sucessão de Pochettino –, enquanto Draxler, Kurzawa, Paredes, Kehrer ou Di María são outros jogadores que estão de saída.