Paris SG reforça segurança junto das casas de Messi e Neymar

O ambiente está claramente de cortar à faca no Paris SG. Apesar de liderar a Ligue 1 com 5 pontos de avanço, o clube da capital francesa vive uma situação bastante complicada fora do terreno de jogo, especialmente depois das ações de Leo Messi e os protestos que se seguiram. A situação atingiu tais níveis que, segundo o 'L'Equipe', o clube decidiu recrutar segurança adicional para junto do centro de treinos do clube, mas também para proteger as casas do avançado argentino, de Neymar e Marco Verratti, mas também do próprio técnico Christophe Galtier.Lembre-se que esta onda de protestos surgiu depois da viagem de Leo Messi à Arábia Saudita sem autorização do clube, o que provocou uma suspensão de duas semanas ao avançado argentino e, posteriormente, a fúria dos adeptos, que protestaram junto à sua casa. Isto numa altura em que La Pulga estava a vários milhares de quilómetros... a gozar umas férias não autorizadas em solo saudita...