Paris SG tem de garantir 100 milhões em vendas: quem está na porta de saída

A lista de compras e vendas do Paris SG não deixa dúvidas. Apesar de ter assegurado quatro jogadores de topo a custo zero (Leo Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum e Sergio Ramos), o clube da capital francesa gastou 83 milhões de euros em compras e recebeu somente 11M€, o que para um clube que está na mira do Fair Play Financeiro da UEFA é desde logo um grnade problema. Quer isto dizer que há um balanço negativo de mais de 70 milhões só neste particular, aos quais se juntarão outras verbas que, segundo o 'L'Equipe', obrigarão o clube a garantir pelo menos 100 milhões de euros em vendas até final da época.Por isso, escreve o mesmo jornal, o clube da capital francesa elaborou já uma lista de jogadores a 'despachar', mas nem tudo será pacífico. Se o caso deestá praticamente sentenciado com a saída para a Real Sociedad por empréstimo (neste caso a poupança será apenas no salário), um dos mais problemas será o de. Com contrato até 2024, o lateral que trocou o Monaco pela capital em 2015 terá já confidenciado a amigos que não tenciona facilitar a vida ao Paris SG neste particular, essencialmente por se sentir maltratado pelo técnico Mauricio Pochettino, que nem o convocou quando os outros laterais esquerdos estavam indisponíveis.Além deste duo, o Paris SG tem ainda na lista de jogadores a transferir nomes como, dois jogadores pelos quais confiam podem receber um total de 50 milhões de euros. Há ainda o caso de, um jogador que renovou por petição expressa de Pochettino em março, mas que desde então não se conseguiu afirmar e, ao que parece, também está na porta de saída. A fechar, outro caso:. O Paris SG vê com bons olhos a sua saída, mas o 'L'Equipe' estima que no máximo poderá garantir 30M€.