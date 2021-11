Patrice Evra sem papas na língua: «Estou farto de ver o Messi ganhar a Bola de Ouro»

No próximo dia 29 de novembro vai ser conhecido o vencedor da Bola de Ouro e Patrice Evra espera que Lionel Messi não seja o vencedor. Em declarações ao 'Journal du Dimanche', o antigo jogador do Manchester United considera que N'Golo Kanté ou Jorginho seriam justos vencedores do troféu."Na minha opinião, esta Bola de Ouro é para o N'Golo Kanté ou para o o Jorginho, que a merece! Não entendo as pessoas que dizem 'é apenas um médio'. Mas ele ganhou tudo e participou em muitas vitórias", atirou o antigo jogador francês sobre o médio do Chelsea, prosseguindo: "Se não ganhar o Jorginho será uma injustiça. Estou farto de ver o Messi ganhar. Que ganhou ele no ano passado? Ok, a Copa América, mas no Barcelona, que fez ele?"Thierry Henry também foi convidado a dar a sua opinião e foi mais comedido. "Sejamos realistas, espero que ganhe o Benzema. O Lewandowski teria ganho em 2020 se o prémio não tivesse sido cancelado. Também podemos falar do Jorginho, que ganhou tudo. E o Messi, claro, que ganhou a Copa América."