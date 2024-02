Pauleta e a possibilidade de o PSG deixar o Parque dos Príncipes: «É o meu jardim, a minha casa...»

Pedro Pauleta, antigo internacional português e um dos melhores marcadores de sempre do Paris Saint-Germain, pronunciou-se esta sexta-feira sobre a possibilidade de o clube mudar de estádio num futuro próximo. Em declarações citadas pelo 'Foot Mercato', o ex-futebolista, atualmente o 5.º melhor goleador dos parisienses com 109 golos apontados em 211 partidas (média de 0.52 golos marcados por jogo), sublinhou o quão importante é o recinto para a imagem do clube, mas também das suas primeiras memórias do dia em que se estreou no relvado do Parque.

"Espero que [a Câmara Municipal de Paris] chegue a um acordo para que o Paris Saint-Germain continue no Parque dos Príncipes juntamente com os seus adeptos. Mas cabe ao clube decidir. Como adepto e com o que vivi no Parque, espero que o clube continue no Parque. Veremos, mas cabe-lhes a eles decidir", começou por dizer o antigo ponta-de-lança, que não esquece o momento em que entrou pela primeira vez naquele estádio parisiense: "O Parque é um estádio especial. Lembro-me muito bem quando cheguei a França e vim jogar no Parque dos Príncipes com o Bordéus, toda a gente me dizia: 'Vais ver Pedro, é um estádio diferente'. E é verdade! Todas as equipas que jogam no Parque dos Príncipes sentem-no, os grandes jogadores sentem-no. Este é o meu jardim, a minha casa, é aqui que vejo todos os adeptos a gritarem o meu nome. É parte do Paris Saint-Germain."



Atualmente, só quatro jogadores superam os registos do português Pedro Pauleta, são eles Kylian Mbappé (242 golos em 289 jogos), Edinson Cavani (200 golos em 301 jogos), Zlatan Ibrahimovic (156 golos em 180 jogos) e Neymar (118 golos em 173 jogos). Danilo Pereira, que atualmente atua no plantel parisiense, é o segundo melhor marcador português da história do clube, com 10 golos marcados em 143 golos, com uma média de 0.07 golos marcados por jogo.