Pauleta: «Mbappé vai ter mais espaço e crescer bastante com Messi»

O futuro de Mbappé tem sido muito falado, numa altura em que o avançado já confessou a sua vontade de jogar no Real Madrid, com o desejo de ser peça central de um projeto desportivo. Pauleta, lenda dos parisienses, considera que a chegada de Messi à capital só vai beneficiar o francês, uma vez que este "terá mais espaço para utilizar a sua potência e velocidade". Pochettino só precisa, segundo o ex-ponta-de-lança português, de encontrar a "fórmula".





"É verdade que Mbappé tem trabalhado muito na sua condição física, está a desenvolver os músculos. Se estás bem fisicamente, marcas a diferença. Não acredito que tenha alterado o seu estilo de jogo. Mas ao estar melhor fisicamente, pode tirar mais partido da sua velocidade. Por exemplo, nas mudanças de velocidade, se estiveres bem fisicamente, podes fazer 15-20 por jogo. Ele está preparado para jogar 90 minutos ao mais alto nível", referiu, antes de dar a sua opinião relativamente à dupla que deverá fazer com Lionel Messi."Vai ter mais espaço para colocar em prática a sua velocidade e potência se jogar no corredor esquerdo. Quando joga a avançado centro, está mais perto do golo e cria mais oportunidades. Agora, com Messi, os três jogadores do ataque vão trocando de posições. Mas Mbappé vai crescer bastante com Messi no PSG. Tenho a certeza que Pochettino vai encontrar a fórmula para jogarem todos juntos".Recorde-se que nenhum dos astros do trio de ataque dos parisienses deverá participar na próxima partida frente ao Clermont, no dia 11: Mbappé encontra-se a recuperar de lesão, enquanto Messi e Neymar regressam das seleções muito perto da data.