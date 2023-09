Pauleta 'volta' ao PSG e elogia: «Gonçalo Ramos trabalha muito e vai continuar a marcar»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paris Saint-Germain (@psg)

Pauleta foi convidado de honra no clássico PSG-Marselha (4-0) de ontem. O ex-jogador, ícone do emblema parisiense e embaixador da Ligue 1, deu o pontapé de saída no encontro e ainda antes do jogo esteve à conversa com os quatro internacionais portugueses do PSG, Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e, no final, analisou o encontro."Foi uma ótima partida, todos os jogadores fizeram um ótimo jogo. A equipa jogou muito bem. Faz-me feliz ver esta equipa jogar, correm juntos e fazem esforços pela equipa. O Gonçalo Ramos [bisou no jogo] trabalha muito, é um marcador e a partir de agora vai continuar a marcar. Fico feliz por eles [Danilo Pereira, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos], estão felizes no Paris Saint-Germain", disse o atual diretor da FPF aos meios do clube.O PSG deu conta ainda que Pauleta assistiu à partida de ontem no Parque dos Príncipesna companhia de antigos companheiros e jogadores como Raí, Jerome Alonso, Thierry Henry e Bernard Mendy.