Pedro Proença e Nasser Al-Khelaifi juntos em Paris para assitir à Supertaça de França

Pedro Proença foi convidado pela federação francesa a assistir ao jogo na qualidade de presidente da European Leagues (EL) e da Liga Portugal, aproveitando para reunir com Al-Khelaïfi, líder do PSG e da Associação de Clubes Europeus (ECA). "Os laços entre a EL e a ECA saem reforçados. O momento exige que o futebol europeu esteja unido na defesa de uma indústria com formatos competitivos assentes no mérito", disse o luso.