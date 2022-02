Perguntaram a Hakimi quem mais o surpreendeu no PSG e lateral 'ignorou' Messi, Neymar e Mbappé

Hakimi fez a antevisão ao encontro dos 'oitavos' da Liga dos Campeões que colocará frente a frente, esta terça-feira (20 horas), PSG e Real Madrid. O lateral marroquino, que já representou os merengues e que atualmente joga pelos parisienses, frisou à 'Marca' que prevê uma partida "equilibrada" entre duas equipas com "grandes nomes", e quando questionado sobre quem mais o surpreendeu na formação gaulesa 'esqueceu-se' de... Messi, Neymar e Mbappé."É normal que jogadores como eles te surpreendam, mas a verdade é que quem mais me surpreendeu foi Verratti. Vê-lo pessoalmente é um prazer, treinar com ele, saber que mesmo sob pressão está tranquilo. É impossível roubar-lhe a bola...", começou por referir o lateral.E prosseguiu. "Claro que treinar com Messi, Neymar ou Mbappé te faz ser melhor. Tenho a sorte de jogar com os melhores em casa posição, e a verdade é que a cada dia aprendemos e melhoramos".Questionado acerca da mudança de Espanha para França, Hakimi destacou que está "mais maduro". "Tenho mais alguns anos e experiência. Em Madrid fui para a equipa B para jogar com os jovens. Agora, depois de jogar em vários clubes, ganhei experiência, maturidade e responsabilidade. Aqui sinto-me confortável como se estivesse em casa. As pessoas receberam-me muito bem, o clube, os adeptos... antes de chegar já sentia o carinho".O defesa de 23 anos enalteceu o ataque dos merengues, que conta com "grandes jogadores como Vinícius, Benzema ou Asensio", e deu a 'receita' para vencer a eliminatória. "Temos de minimizar os erros e usar os nossos pontos fortes, que são muitos graças aos grandes jogadores que temos. Vamos aproveitar as oportunidade que temos para passar", rematou.