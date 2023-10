Permanência de Mbappé no PSG depende da Champions: o que está em cima da mesa

Mbappé finaliza contrato com o PSG a 30 de junho, mas neste momento não quer sequer ouvir falar numa eventual saída ou renovação. De acordo com o 'AS', o avançado francês de 24 anos está completamente focado no plano desportivo, mais concretamente na luta pela conquista da Liga dos Campeões, troféu que continua a escapar ao clube e, claro, a ele próprio.Ora, a continuidade de Kylian no emblema gaulês dependerá, segundo o diário espanhol, da carreira na Champions. Se o PSG voltar a cair precocemente, o mais certo é que Mbappé rume a paragens desportivamente mais poderosas.Até ao momento, a campanha não tem corrido especialmente bem ao PSG, que ocupa o 2º lugar no Grupo F atrás do Newcastle, que o puniu duramente (4-1) no St. James Park. A expressão facial do atacante no final do jogo não deixou margem para dúvidas: Kylian estava furioso e, ao mesmo tempo, perplexo com o que acabara de suceder.