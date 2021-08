Pochettino, a chegada de Messi e um recado ao Real Madrid: «Mbappé é nosso jogador»

Lionel Messi foi, naturalmente, um dos temas principais na conferência de imprensa de Mauricio Pochettino esta sexta-feira. O treinador do PSG deveria fazer a antevisão ao encontro com o Estrasburgo, da 2.ª jornada da Ligue 1, mas acabou por falar mais no plantel que tem à disposição do que propriamente sobre o adversário.





"A chegada de Messi desperta em nós a mesma sensação que despertou nos companheiros e nos adeptos. Todos nos sentimos bem e com energia positiva. Todos os treinadores querem contar com os melhores jogadores para terem esses problemas, quando têm de escolher o onze inicial. [Querem] ter um plantel excelente para poder elevar o nível competitivo e ter que tomar decisões. Estamos cá para isso", começou por dizer, deixando uma palavra a quem tornou todo isso possível."Temos de sublinhar o trabalho excecional do clube e do Leonardo para nos trazer um jogador deste nível. Estamos entusiasmados com a chegada do Leo, sabemos o que representa como jogador", realçou, tendo mostrado alguma cautela quando questionado sobre quando é que o avançado argentino se vai estrear pelos parisienses "É o seu segundo dia de treino depois de ter feito o último jogo há um mês na final da Copa América. Vamos passo a passo. A prioridade é que ele se sinta bem e quando estiver nas melhores condições vai jogar", atirou, para depois perspetivar a temporada e olhar para os jogadores que orienta."O objetivo é fazer destes grandes jogadores uma equipa de topo. É um grande desafio que abordamos com entusiasmo. Temos de encontrar uma maneira de trabalhar juntos e criar uma dinâmica onde todos possam encontrar o seu papel. Se não jogarmos juntos e não trabalharmos o suficiente, será difícil jogar da forma que queremos. Temos de ser capazes de sentir que somos uma equipa exigente e unida", vincou. futuro de Kylian Mbappé foi outro dos temas abordados na conferência de imprensa. Quando questionado sobre o tema, Pochettino foi taxativo."Não falo do meu presidente. É uma questão hierárquica, assim como também não falo do diretor desportivo. Em relação à primeira pergunta não tenho nada a dizer. O que disse o presidente está dito. Não tenho que confirmar nada. Mbappé é nosso jogador e vai continuar a ser", assegurou, para depois voltar a falar no plantel que tem à disposição."Sou treinador do PSG e quero ter os melhores jogadores como qualquer treinador. Estou contente, temos um bom equilíbrio no plantel. Claro que não estou a dizer nada diferente da perceção mundial. Todos sabem que Messi é um dos melhores do mundo, não deixou de ser nem passou a sê-lo agora. Temos jogadores diferentes, como é o caso do Mbappé, que também é um dos melhores do mundo", concluiu.