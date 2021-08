Pochettino confiante na continuidade de Mbappé no PSG: «Mostra que está feliz connosco»

Mauricio Pochettino voltou a falar sobre a influência de Messi na equipa do PSG, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão à partida da 3.ª jornada da Ligue 1, diante do Brest. O treinador dos parisienses mostrou-se satisfeito com a rápida adaptação do avançado argentino, mas ainda não sabe se pode contar com o jogador para o encontro desta sexta-feira.





Pochettino e a rápida adaptação de Messi ao PSG Pochettino e a rápida adaptação de Messi ao PSG

Pochettino destaca a adaptação e a energia trazida por Donnarumma ao plantel do PSG Pochettino destaca a adaptação e a energia trazida por Donnarumma ao plantel do PSG

"Ainda não fizemos a convocatória, só o vamos fazer depois da conferência de imprensa. Estamos a analisar se vai estar no grupo [de convocados] ou não. Nós já sabemos o que ele representa. Temos falado muito sobre isso nos últimos dias. Tudo é positivo, o ambiente é bom no grupo e ele adaptou-se muito bem. Estamos felizes com a forma como todo o grupo está a trabalhar. A conexão [com os companheiros] foi muito rápida. Obviamente que quando há talento numa equipa como a nossa, o entendimento não acontece só no balneário mas também dentro de campo", apontou o técnico, que deixou ainda uma garantia sobre o futuro de Mbappé "Vejo o Mbappé muito bem e muito motivado para fazer uma boa temporada. Como tenho dito, o Kylian é nosso jogador e não prevejo que não esteja aqui na época que agora iniciámos. Gosto deste período de transferências. É preciso um bocado de sentido de humor, porque faz parte do futebol. Sabemos que muitas coisas são verdade e outras não. O que importa é que o Mbappé está calmo e sabe o que está a fazer. O mais importante é que o Kylian está calmo. O clube sabe o que faz e o que fará. Sabemos que é nosso jogador e queremos que ele esteja no PSG. Ele está calmo e a preparar-se para o jogo de amanhã. Tem mais um ano de contrato, se não renovar agora continua a ser jogador do PSG. Estamos contentes com ele e ele mostra-me que também está feliz connosco", vincou.Pochettino falou também sobre a integração de Donnarumma no grupo de trabalho e assegurou que, tal como Messi, ainda não sabe se vai convocá-lo para a partida que abre a 3.ª ronda do campeonato francês."Estamos a analisar se ele pode estar no grupo. Acabou de ser o melhor jogador do Europeu. Como no caso do Leo, é visível tudo o que ele pode contribuir para o grupo. Estamos muito contentes por contar com ele. A adaptação está a ser muito boa e a sua energia também. Acho que é um ambiente muito bom. Todos os jogadores que chegaram contribuíram com a energia necessária para renovar o grupo", enalteceu o treinador argentino, que não fugiu à questão sobre a possível chegada de Pogba à capital francesa."Sabemos que muito pode acontecer no mundo do futebol. O PSG está sempre aberto a tudo para fortalecer a equipa. E quando digo tudo é mesmo tudo. Um clube como o PSG está sempre aberto a reforçar o seu plantel", finalizou.