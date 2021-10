Pochettino convoca Mauro Icardi para o jogo com o Leipzig

Mauro Icardi está entre os convocados de Mauricio Pochettino para o jogo do PSG com o Leipzig, hoje, relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogador argentino não esteve no último treino da equipa, devido a problemas familiares, mas acabou por ser chamado para a partida com os alemães, que se disputa a partir das 20 horas, no Parque dos Príncipes.





Icardi viajou ontem para Milão, com o intuito de resolver os problemas conjugais com a mulher e empresária, Wanda Nara, supostamente depois de a argentina ter apanhado mensagens comprometedoras no seu telemóvel.Convocados para esta partida com o Leipzig foram também Nuno Mendes e Danilo. De foram ficaram Neymar e Sergio Ramos.